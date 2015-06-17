Син Януковича впевнений, що ЄС зніме з нього санкції - ЗМІ

Лист з таким твердженням надійшов з адреси прес-секретаря Олександра Януковича на адресу "Європейської правди".

До такого висновку син екс-президента прийшов, прочитавши рішення Ради ЄС двотижневої давності про продовження санкцій проти всіх фігурантів "українського списку", крім його брата Віктора Януковича, який загинув навесні на Байкалі.

"Хочу підкреслити, що дане рішення не містить причини зняття санкцій. Тому коментарі українських чиновників, що причиною зняття санкцій є загибель мого брата, є неправдивими", - упевнений син екс-президента.

Янукович-молодший упевнений, що ЄС повинен був продовжити санкції проти його мертвого брата, а раз Брюссель не зробив цього – то визнав його невинуватість.

Читайте такожСтарший син Януковича пояснив, чому його брата поховали в Севастополі"Якби в ЄС були якісь об'єктивні докази його провини, то санкції безсумнівно продовжили б... Рада ЄС раніше вже продовжувала дію своїх санкцій за деякими загиблим особам з Лівії і Сирії. Тому сам факт загибелі особи, проти якої введені санкції, не є підставою для його виключення з санкційного списку", - стверджує Олександр Янукович.

Необхідно відзначити, що практика ЄС свідчить про зворотне – ЄС неодноразово виключав з санкційного списку загиблих сирійських і лівійських політиків, коли був переконаний у їх смерті, також не вказуючи причини їх виключення.

Тим не менше, Олександр Янукович упевнений, що з інших членів сім'ї Януковичів також знімуть санкційні обмеження, в тому числі – арешт європейських активів. "Я вважав і вважаю, що введення санкцій проти мого покійного брата і членів моєї родини не мала під собою юридичних підстав і носило суто політичний характер", - йдеться в його заяві.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз опублікував в Офіційному журналі рішення про продовження санкцій проти трьох колишніх українських посадовців – Олени Лукаш, Дмитра Табачника та Сергія Клюєва. Одночасно зі списку виключений Віктор Вікторович Янукович, який загинув навесні 2015 року.

Раніше, Януковичі – екс-президент України Віктор та його два сини – Олександр та Віктор – двічі звернулися до Суду Європейського Союзу (Люксембург) зі скаргами на Раду ЄС як щодо запровадження проти них санкцій у 2014 році, так і щодо їх продовження у 2015.