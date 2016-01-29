Порошенко у День пам'яті Героїв Крут подякував захисникам України

Про це йдеться у зверненні президента у зв’язку з Днем пам’яті Героїв Крут, оприлюдненому на його сайті.

Глава держави нагадав, що сьогодні ми вшановуємо подвиг патріотів Української Народної Республіки, які віддали життя за свободу рідної землі, які є символом нескореного духу молодого покоління українців у боротьбі за власну державу.

«29 січня 1918 року старшини та юнкери Першої Київської юнацької школи ім. Б. Хмельницького разом із бійцями Помічного студентського куреня Січових стрільців - студентами столичних вищих навчальних закладів та гімназистами старших класів мужньо стали на шляху московсько-більшовицької орди, яка йшла на Київ.

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Бій під Кругами відбувся майже одразу після проголошення незалежності Української Народної Республіки. Він затримав більшовиків лише на декілька днів. Але саме героїзм крутян значною мірою дав змогу урядові УНР вперше за понад 150 років добитися міжнародного визнання України на переговорах у Бресті», - нагадав президент.

За його словами, суверенній державі, яка утворилась під час Української революції 1917-1921 років та опинилася віч-на-віч із зовнішніми й внутрішніми ворогами, не судилося вистояти. Це призвело до величезної трагедії, бо у наступні десятиліття комуністичний режим червоним терором, голодоморами, репресіями, депортаціями винищив мільйони українців. А далі брехнею та лицемірством намагався утримати нас у покорі. Але не утримав.

Порошенко наголосив, що завдяки всенародній єдності та солідарності світової спільноти нині ми даємо рішучу відсіч новій російській агресії. За його словами, за утвердження ідеалів незалежності та державності проти імперської навали виступили кращі сини українського народу - гідні нащадки героїв минулого.

Президент звернувся до молодих людей, які за покликом серця стають до лав захисників України, гідно виконують військову присягу і подякував їм за мужність та готовність чесно служити Батьківщині.