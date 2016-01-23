Порошенко: РФ платить велику ціну за безвідповідальну політику окупації і агресії в Україні

Про це глава держави сказав на Конференції представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожПорошенко: Україна має сусіда, який заперечує саме наше право на існуванняГлава держави наголосив, що міжнародні санкції проти Росії є складовою Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Якщо ви почитаєте рішення Євросоюзу, рішення наших партнерів - США, рішення "Великої сімки", рішення усіх країн - санкції застосовуються за невиконання Мінських угод. І Росія зараз, нарешті, платить велику ціну за свою безвідповідальну авантюру, за агресію, за окупацію, за анексію", - наголосив Порошенко.

При цьому він зауважив, коли був обраний на посаду президента України, то курс російського рубля до долара становив 31 рубль за долар.

"Вчора - 85! Нафта коштувала 110, вчора - 28, і рівень життя, і золотовалютні резерви, і дефіцит бюджету, і платіжний рахунок, й енергетичні програми - все це є твердим аргументом, що наша стратегічна лінія вибрана правильно, і немає альтернативи політико-дипломатичного шляху повернення українського суверенітету", - наголосив Порошенко.