Гройсман: Річний звіт уряду може відбутися з 16 по 19 лютого

Звіт Кабінету міністрів України у Верховній Раді про рік діяльності уряду може відбутися у період з 16 по 19 лютого. Про це сказав голова Верховної Ради Володимир Гройсман журналістам у Вінниці.

Як повідомляє прес-секретар голови ВР, Гройсман зазначив: "Є декілька дат. Я думаю, (звіт уряду) може бути на пленарному тижні – від 16 до 19-го (лютого)".

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Говорячи про переформатування уряду, Гройсман наголосив, що кадрові ротації в керівництві міністерств мають відбуватися відповідно до плану дій щодо реформування тієї чи іншої галузі. Водночас, переформатуванню уряду має передувати оновлення Коаліційної угоди та передбачених нею завдань, зазначив Гройсман.

"Важливо зараз проаналізувати все те, що виконано, і оновити (Коаліційну угоду) – і під ці завдання сформувати уряд", – заявив голова Верховної Ради.