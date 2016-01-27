Ляшко: уряд повинен 16 лютого представити річний звіт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під Адміністрацією президента.

"На нараді лідерів фракцій за участі президента було погоджено, і прем'єр погодився - звіт уряду заплановано на 16 лютого", - заявив Ляшко.

За його словами, до цього часу відповідно до закону про регламент, уряд має подати письмовий звіт. "Ми чекаємо його до кінця цього тижня. Наступного тижня обговорюватиметься питання у комітетах, як це передбачено регламентом, 16 лютого, у вівторок, прем'єр Яценюк готовий вийти і прозвітувати перед парламентом", - наголосив Ляшко.

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Як повідомляв УНІАН, відповідно до ст. 228 регламенту Верховної Ради передбачено, що парламент раз на рік заслуховує звіт уряду про хід та результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів. Уряд подає звіт у 45-денний строк після закінчення календарного року. Цією статтею також передбачено, що в разі, якщо діяльність уряду визнана незадовільною, парламент може прийняти резолюцію недовіри уряду.