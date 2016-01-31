Суд до березня винесе суворий вирок Савченко - адвокат

Таку думку один з адвокатів Савченко Марк Фейгін висловив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Фейгін заявив, що всі докази сторони обвинувачення в суді розвалилися.

"За концепцією обвинувачення вона (Савченко) підіймалася на вишку (для того щоб нібито відкоригувати вогонь), але ніхто її на цій вишці не бачив", - зазначив Фейгін.

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Тому він припустив, що у справі Савченко з'явиться лжесвідок, який і дасть свідчення, що бачив її на вишці.

За словами адвоката, терміни винесення вироку вирішує суд.

"Можуть один день, можуть три тижні, але я не думаю, що це піде на березень", - припустив Фейгін.

"До кінця лютого, між святами, для них було б логічно вийти й оголосити вирок. Але я ще раз хочу підкреслити, що, незважаючи на надання всіх доказів невинуватості нашої підзахисної, буде обвинувальний вирок, буде суворий вирок і буде великий термін", - упевнений він.

Нагадаємо, 17 грудня 2015 р. Донецький міський суд Ростовської області (РФ) продовжив термін утримання під вартою Савченко до 16 квітня 2016 р. Наступного дня, 18 грудня, Савченко оголосила голодування до кінця судового процесу. Адвокати повідомляли, що жінка втратила вже 15 кг ваги. Наступний допит Савченко в суді заплановано на 1 лютого.

Савченко в Росії звинувачують у причетності до вбивства двох співробітників російського телебачення, які влітку 2014 р. без дозволу української влади перебували під Луганськом. Сторона обвинувачення стверджує, що Савченко вела коригування вогню під час обстрілу з боку українських військових. Також льотчицю звинувачують в незаконному перетині російського кордону.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокати припускали, що Савченко можуть засудити до позбавлення волі строком на 25 років.