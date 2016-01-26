Суд над Савченко відхилив 11 клопотань захисту – адвокати

Про це повідомили адвокати захопленої українки, передає Радіо Свобода.

Серед відхилених були клопотання долучити до матеріалів справи свідчення експертів, які аналізували відеозаписи з Савченко в полоні бойовиків, які свідчать про те, що вона була вже в полоні на час інкримінованої їй загибелі російських журналістів і відтак не може бути причетною до цього, чи клопотання про виклик до суду як свідків інших українських військових, що потрапили в полон разом із Савченко.

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«Сьогоднішній день був феєричний, бо нам відмовили в усьому, – прокоментував Радіо Свобода результати судового засідання адвокат Ілля Новиков. – Попередніми днями хоч щось незначне зробити давали, але сьогодні, мабуть, вирішили показати, що «пора закруглятися» і всі наші зусилля їм набридли».

За словами адвокатів, саму Савченко мають допитати на засіданні суду 1 лютого, і до цього часу захист підготував для суду «кілька сюрпризів».

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Зокрема, сказав Новиков, хоча суд не хоче бачити нікого зі свідків, він їх усе-таки побачить, «можливо, навіть більш неприємних для них, ніж ті, яких ми сьогодні просили викликати».

«Завершення процесу буде ударним. Увесь цей тиждень і початок наступного ми будемо забивати всі гвіздки, які лишилося забити, – додав він.