Суд над Савченко відхилив 11 клопотань захисту – адвокати
Суд у Донецьку Ростовської області Росії, який розглядає справу української льотчиці, народного депутата Надії Савченко, відхилив одинадцять клопотань її захисту.
Про це повідомили адвокати захопленої українки, передає Радіо Свобода.
Серед відхилених були клопотання долучити до матеріалів справи свідчення експертів, які аналізували відеозаписи з Савченко в полоні бойовиків, які свідчать про те, що вона була вже в полоні на час інкримінованої їй загибелі російських журналістів і відтак не може бути причетною до цього, чи клопотання про виклик до суду як свідків інших українських військових, що потрапили в полон разом із Савченко.
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«Сьогоднішній день був феєричний, бо нам відмовили в усьому, – прокоментував Радіо Свобода результати судового засідання адвокат Ілля Новиков. – Попередніми днями хоч щось незначне зробити давали, але сьогодні, мабуть, вирішили показати, що «пора закруглятися» і всі наші зусилля їм набридли».
За словами адвокатів, саму Савченко мають допитати на засіданні суду 1 лютого, і до цього часу захист підготував для суду «кілька сюрпризів».
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Зокрема, сказав Новиков, хоча суд не хоче бачити нікого зі свідків, він їх усе-таки побачить, «можливо, навіть більш неприємних для них, ніж ті, яких ми сьогодні просили викликати».
«Завершення процесу буде ударним. Увесь цей тиждень і початок наступного ми будемо забивати всі гвіздки, які лишилося забити, – додав він.