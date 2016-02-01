Сьогодні Порошенко і Меркель проведуть переговори у Берліні

Про це повідомляється на сайті глави української держави.

Згідно з повідомленням, під час перебування Порошенко в Берліні відбудуться двосторонні переговори з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 18-19 січня Україну відвідали спеціальні посланці федерального канцлера Німеччини Крістоф Хойсген і президента Франції Жак Одибер.

Візит відбувся у розвиток домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом, який відбувся 13 січня.