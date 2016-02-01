Сьогодні Порошенко і Меркель проведуть переговори у Берліні
08:50, 01 лютого 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко сьогодні, 1 лютого, здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина.
Сьогодні Порошенко зустрінеться з Меркель / president.gov.ua
Про це повідомляється на сайті глави української держави.
Згідно з повідомленням, під час перебування Порошенко в Берліні відбудуться двосторонні переговори з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
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Раніше УНІАН повідомляв, що 18-19 січня Україну відвідали спеціальні посланці федерального канцлера Німеччини Крістоф Хойсген і президента Франції Жак Одибер.
Візит відбувся у розвиток домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом, який відбувся 13 січня.
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