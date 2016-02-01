КС виніс рішення щодо доопрацьованих змін до Конституції у частині правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення КС сьогодні оприлюднив його голова Баулін.

“Конституційний суд України дійшов висновку визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, доопрацьований законопроект про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя в редакції від 26 січня 2016 року”, - зазначається у рішенні суду.

Також КС наголосив, що рішення у справі за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) в редакції від 26 січня 2016 року вимогам ст. 157 і 158 Конституції України є обов'язковим до виконання, остаточне і не може бути оскаржене.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 28 січня направила до КС доопрацьований проект закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)".

Конституційний суд почав розгляд 30 січня.

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Цей законопроект був внесений у ВР президентом України 26 січня на заміну відповідного законопроекту, щодо якого Конституційний суд 22 січня вже дав позитивний висновок.

На відміну від попереднього варіанту, в цьому законопроекті, зокрема, зберігається право парламенту висловлювати недовіру генеральному прокурору. В першому варіанті змін до Конституції передбачалося позбавити ВР цього права.