Рада направила на висновок КС доопрацьований проект змін до Конституції в частині правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 231 із 332 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Це було друге голосування з даного питання, оскільки при першому голосуванні підтримали направлення до КС лише 220 (при необхідних 226) із 340 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Потім було ще одне нерезультативне голосування за повернення до розгляду даного питання. Пізніше парламент все ж повернувся до даного питання і проголосував за направлення законопроекту на висновок КС.

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У постанові, якою передбачено включення до порядку денного і направлення до КС змін до Конституції в частині правосуддя, зазначається, що відкликається законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) в редакції від 25 листопада 2015 року. Як відомо, на цей законопроект уже був висновок КС.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 грудня 2015 року звернулася до КС з клопотанням дати висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції щодо правосуддя (№ 3524), поданого президентом України на її розгляд як невідкладний, вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.

22 січня Конституційний Суд надав висновок щодо проекту змін до Основного Закону в частині правосуддя. Він визнав ці зміни конституційними.

Водночас президент вніс до парламенту доопрацьований проект змін до Конституції, яким передбачено залишити нині діючу норму про те, Верховна Рада має право висловлювати недовіру генеральному прокурору.