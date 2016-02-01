Завтра об 11.00 Рада має розглянути проект змін до Конституції щодо правосуддя - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу після Погоджувальної ради голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання, чи є в парламенті 226 голосів для ухвалення цього законопроекту в першому читанні.

“Ми домовилися про те, що одним із перших питань на завтра, в разі, якщо буде висновок Конституційного Суду, ми зможемо розглянути (цей законопроект - УНІАН). Тому ми плануємо завтра об 11-й годині розглядати Конституцію в частині правосуддя”, - сказав Гройсман.

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За його словами, “нова Конституція в частині правосуддя є тою, яка відповідає Європейській хартії, яка відповідає висновку Венеціанської комісії”.

“Я переконаний у тому, що вона зробить кращою систему правосуддя”, - додав він та висловив сподівання, що всі фракції підтримають ці зміни до Конституції.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 28 січня направила до КС доопрацьований проект Закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)".

Законопроект був внесений у ВР президентом України 26 січня на заміну відповідного законопроекту, щодо якого Конституційний суд 22 січня вже дав позитивний висновок.

На відміну від попереднього варіанту, в цьому законопроекті, зокрема зберігається право парламенту висловлювати недовіру генеральному прокурору. В першому варіанті змін до Конституції передбачалося позбавити ВР цього права.

Сьогодні, 1 лютого, КС визнав конституційним доопрацьований законопроект про внесення змін до Конституції в частині правосуддя.