Звіт уряду ще не надійшов до Верховної Ради - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова парламенту Володимир Гройсман. Він зазначив, що як тільки звіт уряду "буде зареєстрований в парламенті, він одразу буде оприлюднений на сайті Верховної Ради і буде автоматично надісланий до всіх комітетів для початку роботи над звітом".

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Як повідомляв УНІАН, лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час Погоджувальної ради парламенту заявив, що уряд передав сьогодні до Верховної Ради письмовий звіт про свою діяльність.

Також віце-прем'єр повідомив, що сьогодні уряд ухвалив розпорядження про звіт щодо результатів виконання програми діяльності Кабінету міністрів у 2015 році. Звіт складається з 11 розділів, які стосуються усіх розділів коаліційної угоди.

"Ми передали його вже на реєстрацію згідно з Регламентом Верховної Ради", - сказав Кириленко і додав, що тепер парламент може розглянути цей звіт.

Довідка УНІАН. Відповідно до ст. 228 Регламенту Верховної Ради, парламент раз на рік заслуховує звіт уряду про хід та результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів. Уряд подає звіт у 45-денний строк після закінчення календарного року.

Цією статтею регламенту також передбачено, що в разі, якщо діяльність уряду визнана незадовільною, парламент може прийняти резолюцію про недовіру уряду.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявляв, що парламент може заслухати звіт Кабміну у період з 16 по 19 лютого.