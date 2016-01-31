У БПП готові продовжувати працювати з Яценюком для збереження політичної стабільності – Луценко

Як повідомили УНІАН у прес-службі БПП, про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, коментуючи можливу зміну складу уряду.

«В першу чергу необхідно говорити про корегування коаліційної угоди та програми дій уряду. Вона має, нарешті, показати календарний графік кроків, а відповідно – ми матимемо можливість контролювати виконання програми урядом», - наголосив Луценко.

На його переконання, робота уряду має бути переформатована під допомогу фермерам і середньому класу, які мають дати «нову економіку замість втраченої її радянської частини сировинного характеру».

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Голова фракції БПП зауважив, що міністри минулого року чимало зробили для фінансової стабілізації, децентралізації, але «зараз нам потрібно уточнити курс відродження економіки».

«Саме в цьому контексті ми готові запропонувати нового міністра транспорту, інших кандидатів на міністерські посади, але готові погодитися і з більш професійними кандидатами від інших фракцій коаліції. Йдеться не про партійний інтерес, йдеться про існування Кабінету міністрів як колегіального органу реформ», - зазначив Луценко.

За його словами, проблемою нинішнього уряду є той факт, що він є урядом одинаків, розумних, грамотних, професійних, але Кабмін не відбувся як колектив.

«Необхідно зробити такий колектив однодумців, який займатиметься конкретними реформами», - упевнений Луценко.

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Говорячи про запланований на 16 лютого звіт уряду, голова фракції БПП зауважив, що тиждень перед звітом у парламенті буде присвячений тісному спілкуванню прем’єр-міністра із фракціями коаліції. Також міністри мають, за його словами, прозвітувати у профільних комітетах. Окрім того, за 15 днів до звіту уряду народні депутати мають отримати інформаційні матеріали про діяльність уряду за минулий рік.

Також Луценко не виключив проведення консультацій фракцій коаліції з прем’єр-міністром за зачиненими дверима.

«Я впевнений, що якщо Арсеній Яценюк зможе домовитися про нову команду професіоналів, яких будуть підтримувати фракції коаліції, то ми отримаємо новий уряд на чолі з Яценюком і ефективну більшість, що прийматиме необхідні закони. Якщо почнуться битви партійних амбіцій або ультиматуми персональних питань, нічого не вийде», - наголосив Луценко.

У той же час, говорячи про можливу підтримку Яценюка на посаді прем’єра, голова фракції БПП наголосив, що інакше це означає перевибори Верховної Ради і щонайменше чотири місяці «безвідповідальної балаканини дев’ятого валу популізму і заблокований парламент».

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«Ми витратимо мільярд державних коштів, втратимо чотири місяці політичного часу для того, щоб провести у парламент таких самих депутатів. Необхідно залишити політичну стабільність задля залучення інвестицій і розвитку української економіки. Задля цього ми готові працювати із Арсенієм Яценюком, аби він хотів працювати із нами», - резюмував Луценко.