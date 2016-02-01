Порошенко розпочав візит до Німеччини

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, в Берліні Порошенко зустрінеться з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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О 16.30 перед початком двосторонньої зустрічі президент України та канцлер Німеччини зроблять спільну заяву для представників засобів масової інформації. Захід транслюватиметься на офіційному каналі Адміністрації президента у Youtube.