Порошенко розпочав візит до Німеччини
14:17, 01 лютого 2016Політика
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Президент Петро Порошенко прибув з робочим візитом до Німеччини.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, в Берліні Порошенко зустрінеться з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
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О 16.30 перед початком двосторонньої зустрічі президент України та канцлер Німеччини зроблять спільну заяву для представників засобів масової інформації. Захід транслюватиметься на офіційному каналі Адміністрації президента у Youtube.
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