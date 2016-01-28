Порошенко 1 лютого поїде до Німеччини для переговорів з Меркель
14:53, 28 січня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко 1 лютого поїде до Німеччини для переговорів з канцлером Ангелою Меркель.
Порошенко і Меркель проведуть переговори / president.gov.ua
Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.
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"1 лютого президент Петро Порошенко здійснить робочий візит до Німеччини", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з чим сказано, що "під час перебування у Берліні відбудуться двосторонні переговори з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель".
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