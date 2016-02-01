Савченко впізнала в одному зі своїх викрадачів "праву руку" помічника Путіна
Українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко впізнала в одному зі своїх викрадачів Павла Карпова, який є помічником Владислава Суркова, який у свою чергу є помічником президента Росії.
Про це вона заявила під час суду, пише її адвокат Микола Полозов. Надія Савченко упізнала Павла Карпова у водії, який був за кермом автомобіля "Нива". На ньому її 23 червня вивозили до Росії. З цим водієм спілкувався один з лідерів бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький, який передав документи та телефон Надії Савченко Павлу Карпову.
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Українську льотчицю здивувало, що Плотницький розмовляв з водієм як з головним. "Помічник В. Ю. Суркова, колишній співробітник адміністрації президента РФ Павло Миколайович Карпов - один з викрадачів Савченко", - пише Микола Полозов.
Він також зазначив, що захист має інформацію, що 18 червня - на наступний день після взяття Надії Савченко в полон - Павло Карпов говорив по телефону з Болотовим про українку як про "жінку-снайпера".
Суд долучив фотографію Павла Карпова до справи.
Человек, которого опознала Надежда - Павел Карпов. Он помощник Суркова, работал ранее в АП #FreeSavchenkopic.twitter.com/5RYvYkeWUk
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) February 1, 2016