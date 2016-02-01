ВРЮ не покарала суддю "автомайданівців" за позбавлення їх водійських прав

Однак ВРЮ дорікнула адвокату Роману Маселку за оприлюднення тексту її присяги, передає "Українська правда". "28 січня ВРЮ вирішила, що суддя присягу не порушила, а от опублікування адвокатом у Фейсбуці копії присяги цього судді є порушенням адвокатської етики і ВРЮ буде "належно реагувати" на такі факти", - заявив він.

Читайте такожВРЮ не виявила ознак порушення присяги у діях двох суддів, які переслідували "майданівців"

"У своєму рішенні ВРЮ зазначила: суддя невинувата, але "звернути увагу адвокату Маселку на те, щоб він належним чином виконував свої повноваження як адвокат та не використовував їх для інших цілей", - додав юрист.

Роман Маселко зазначив, що суддя Світлана Захарчук 17 січня 2014 року розглянула 3 справи за аналогічними рапортами щодо поїздки до Межигір’я – двох водіїв позбавила прав, обидва рішення потім скасувала апеляційна інстанція.

"Незважаючи на усі докази очевидного особливого підходу судді до справ автомайдану, що свідчить про завідомість упередженого підходу, ВРЮ вирішила, що порушення судді Захарчук С.С. у даному випадку є дрібним і не достатнім для її звільнення. Тобто суддя не понесе жодного покарання (за це проголосувало 11 членів ВРЮ)", - обурився адвокат.

Роман Маселко зазначив, що йому дозволили ознайомитися з матеріалами дисциплінарного провадження стосовно судді Світлани Захарчук.

Однак ВРЮ оголосила адвокату офіційне попередження за опублікування присяги судді Захарчук у соцмережі, що він зробив за згодою одного з учасників "Автомайдану" Олександра Катруші. Це, за словами Маселка, може стати підставою для подальшого притягнення його до відповідальності та позбавлення свідоцтва адвоката.

"Таке враження, що я вже істотно набрид ВРЮ своїми постійними додатковими матеріалами та клопотаннями, щоб при розгляді конкретних справ вони почали нарешті дивитись ширше та давати відповіді на те, чому ж раптом усі судді масово стали порушувати присягу", - зазначив Маселко.

Він наголошує, що на підставі масової фальсифікації рапортів ДАІ суди приймали рішення у справах "автомайданівців", деякі з яких провели кілька місяців у СІЗО та втратили автівки.

"Я буду оскаржувати це рішення (Вищої ради юстиції)", - повідомив Маселко. Адвокат додав, що цей склад ВРЮ за конституційною реформою може стати Вищою радою правосуддя і до 30 вересня 2019 року відповідати за реалізацію судової реформи.