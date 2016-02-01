До переговорів Порошенка та Меркель долучиться радник президента Франції
19:08, 01 лютого 2016Політика
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До переговорів президента Петра Порошенка з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сьогодні у Берліні долучиться радник президента Франції Жак Одібер.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в "Твіттері". "До переговорів у Берліні долучиться радник президента Франції Одібер", - написав він.
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Як зазначили у прес-службі президента, Порошенко під час зустрічі з Меркель зробить акцент на складності безпекової ситуації на Донбасі та відзначить важливість подальших дій міжнародної спільноти для примушення Росії виконати Мінські домовленості.
Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко сьогодні перебуває з робочим візитом у Німеччині.
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