До переговорів Порошенка та Меркель долучиться радник президента Франції

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в "Твіттері". "До переговорів у Берліні долучиться радник президента Франції Одібер", - написав він.

Читайте такожМеркель: санкції проти Росії діятимуть до повного виконання нею мінських домовленостей

Як зазначили у прес-службі президента, Порошенко під час зустрічі з Меркель зробить акцент на складності безпекової ситуації на Донбасі та відзначить важливість подальших дій міжнародної спільноти для примушення Росії виконати Мінські домовленості.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко сьогодні перебуває з робочим візитом у Німеччині.