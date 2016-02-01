Порошенко про санкції проти РФ: їх зняття тільки заохотить агресора, вони повинні спочатку забратися з Донбасу

Про це повідомив президент Петро Порошенко на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сьогодні у Берліні.

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«Очевидно, що санкції проти Росії повинні залишатися, поки Росія та її маріонетки повністю не виконають Мінські домовленості, і поки Росія не забереться з Донбасу, не забере свої війська, свою зброю, і поки не буде відновлено контроль на кордоні», - заявив Порошенко.

«Санкції накладені на Росію за її агресію проти України. Доки агресія буде тривати, скасування санкцій буде тільки означати заохочення агресора до подальших ворожих дій», - додав Порошенко.

Крім цього, президент заявив, що для Росії конфлікт на Донбасі є інструментом дестабілізації ситуації в Україні. «Люди продовжують гинути на лінії фронту як військові, так і цивільні. Російські бойовики не зацікавлені в мирі та стабільності на Донбасі. Для Росії конфлікт на Донбасі – це інструмент для того, щоб продовжувати дестабілізацію в Україні», - додав президент.

За словами Петра Порошенка, в українському суспільстві та в українському парламенті немає довіри в тому, що на подальші односторонні кроки України будуть відповідати взаємністю.