Порошенко: Путін відкрив інформаційну війну проти Німеччини

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю виданню Bild.

„Через російську пропаганду тепер всі знають історію про Лізу! Для Німеччини така шокуюча пропаганда стала чимось новим. Україна знає протягом півтора років про брехню, яку повторюють російські ЗМІ, поки люди не почнуть в неї вірити. Тепер Путін відкрив інформаційну війну проти Німеччини. Це гібридна війна Росії. І ми повинні боротися всі разом проти неї, бо правда на нашому боці", - заявив Порошенко.

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У зв'язку з цим Порошенко вважає правильним рішенням створити європейський російськомовний телеканал, так як зараз російськомовні в Європі можуть чути лише думки та версії, які представлені російським державним ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, на думку Порошенка, ризик відкритого військового конфлікту з РФ зараз вищий, ніж минулого року.