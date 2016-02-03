Загроза відкритої війни з Росією зараз вища, ніж минулого року – Порошенко

Ризик відкритого військового конфлікту з РФ зараз вищий, ніж минулого року. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив президент України Петро Порошеко.

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"Загроза відкритої війни зараз вища, ніж минулого року. Росія не виконала жодного пункту Мінських домовленостей. Навпаки: ми бачимо 8000 російських військових і російських командирів на Донбасі. Безпосередньо на кордоні розташовуються нові військові частини РФ, постійно проходять навчання", - сказав Порошенко.

"Росія інвестує значні кошти в підготовку до війни, і ми не отримуємо ніяких пояснень", - додав президент.

Як повідомлялося Петро Порошенко позитивно оцінив результати переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель в Берліні 1 лютого 2016 року. Тоді обидві сторони підтвердили спільність бачення щодо імплементації Мінських домовленостей і продовження санкцій.