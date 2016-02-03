Пайєтт назвав Абромавичуса одним з кращих поборників реформ у Кабміні
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт назвав міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса, який сьогодні прийняв рішення подати у відставку, одним з кращих поборників реформ у Кабінеті міністрів.
Про це посол США повідомив у Twitter.
"Один з кращих поборників реформ в українському уряді", - заявив Пайєтт.
У зв'язку з цим він висловив переконання, що Абромавичус є "прихильником майбутнього, якого український народ заслуговує".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр економічного розвитку і торгівлі Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра.
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Вчора Пайєтт висловився на підтримку чинного складу українського уряду.
"Небезпечні голоси кажуть: "Досить міністрів-технократів і професійного управління - настав час політикам взяти кермо правління". Це буде величезною помилкою, живитиме зусилля Кремля, хибно представить Україну як демократію, що занепадає, а не формується", - наголосив Пайєтт.