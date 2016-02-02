Пайєтт виступив проти зміни складу Кабміну: це "підживлюватиме зусилля Кремля"

14:27, 02 лютого 2016
Політика
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Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт висловився на підтримку чинного складу українського уряду.

REUTERS

Про це Пайєтт написав у Twitter.

"Небезпечні голоси кажуть: "Досить міністрів-технократів і професійного управління - настав час політикам взяти кермо правління". Це буде величезною помилкою, підживлюватиме зусилля Кремля, хибно представить Україну як демократію, що занепадає, а не формується", - наголосив Пайєтт.

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Нагадаємо, вчора парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" на своєму засіданні затвердила список своїх кандидатів на посади в Кабінеті міністрів.

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