Пайєтт виступив проти зміни складу Кабміну: це "підживлюватиме зусилля Кремля"

Про це Пайєтт написав у Twitter.

"Небезпечні голоси кажуть: "Досить міністрів-технократів і професійного управління - настав час політикам взяти кермо правління". Це буде величезною помилкою, підживлюватиме зусилля Кремля, хибно представить Україну як демократію, що занепадає, а не формується", - наголосив Пайєтт.

Читайте такожУ БПП готові продовжувати працювати з Яценюком для збереження політичної стабільності – Луценко

[1/2] Небезпечні голоси говорять: "Вистачить міністрів-технократів і професійного управління - настав час політикам взяти кермо правління" — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) February 2, 2016 [2/2] Це буде величезною помилкою, буде підживлювати зусилля Кремля помилково представити Україну як демократію, кіт слабшає, а не формується — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) February 2, 2016

Нагадаємо, вчора парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" на своєму засіданні затвердила список своїх кандидатів на посади в Кабінеті міністрів.