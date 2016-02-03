У Путіна прокоментували зв'язок тульського губернатора з втечею Януковича

12:08, 03 лютого 2016
Політика
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Прес-секретар президента Дмитро Пєсков прокоментував участь нового тульського губернатора Олексія Дюміна у втечі екс-президента України Віктора Януковича.

Фото УНИАН

На питання про те, чи відомо Кремлю, що Дюмін організував втечу Януковича з України, Пєсков заявив, що «подібна операція виконується спеціальними силами, і ми не володіємо інформацією про їх кадровий склад», - цитує Пєскова РБК.

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Як відомо, раніше газета «Комерсант» повідомила з посиланням на джерело, близьке до Генштабу, що Дюмін розробив і сприяв втечі Януковича до Росії в ніч на 23 лютого 2014 року. За даними видання, президент РФ Володимир Путін після закінчення операції високо оцінив дії підлеглих Дюміна.

Зазначається, що у вівторок Путін прийняв відставку губернатора Тульської області Володимира Груздєва, призначивши Дюміна виконуючим обов'язки глави регіону. Дюмін раніше обіймав посаду заступника міністра оборони.

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