Організатора "евакуації" Януковича до РФ призначили губернатором Тульської області - ЗМІ

Генерал-майор Олексій Дюмін розробив і керував операцією по "порятунку" четвертого президента України Віктора Януковича, коли той тікав до Росії під час Революції Гідності. Про це, посилаючись на близькі до російського Генштабу джерела, пише "КоммерсантЪ".

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За словами співрозмовника видання, у 2014 році Олексій Дюмін отримав звання генерал-майора і очолив Сили спеціальних операцій — закритий підрозділ, що зіграв одну з ключових ролей в анексії Криму Росією. Джерело зазначило, що Дюмін впорався з поставленими завданнями "просто блискуче".

Зокрема, саме під його керівництвом була розроблена і проведена в ніч на 23 лютого 2014 року екстрена "евакуація" екс-президента України Віктора Януковича до РФ: "спецслужби були готові евакуювати його повітряним, морським або сухопутним шляхом".

У свою чергу російський лідер Путін високо оцінив дії підлеглих Дюміна, який згодом отримав підвищення по службі: став начальником Головного штабу і першим заступником головкому сухопутних військ РФ Олега Салюкова.

За інформацією "Ъ", призначення генерала Дюміна на посаду заступника міністра відбулося за особистою вказівкою президента.

2 феврала 2016 року Дюмін був призначений в.о. губернатора Тульської області РФ.

Нагадаємо, у пропагандистській стрічці "Шлях на Батьківщину" президент РФ Путін розповідає про те, як допоміг Януковичу тікати в Росію: "наші служби радіоспостереження по суті почали вести його кортеж" і кожен раз коли він виходив на зв'язок по телефону, фіксували його розташування.