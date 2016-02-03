Порошенко впевнений, що ВР проголосує за зміни до Конституції щодо децентралізації
Президент України Петро Порошенко впевнений, що Верховна Рада проголосує за зміни до Конституції щодо децентралізації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час робочої зустрічі з активом Київської області.
«Впевнений, що зміни до Конституції в частині децентралізації будуть проголосовані», - підкреслив глава держави.
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Він зазначив, що головна місія децентралізації – це ключова реформа місцевого самоврядування. «Ця реформа була побудована по польській моделі. Із залученням найкращих фахівців з ЄС, із використанням того багаторічного досвіду, який є в країнах, які дуже успішно продемонстрували його запровадження, щоб нам в черговий раз не наступати на граблі», - додав президент.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року Верховна Рада прийняла в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.
На нинішній сесії парламенту планується остаточне ухвалення цих конституційних змін.