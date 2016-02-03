Порошенко впевнений, що ВР проголосує за зміни до Конституції щодо децентралізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час робочої зустрічі з активом Київської області.

«Впевнений, що зміни до Конституції в частині децентралізації будуть проголосовані», - підкреслив глава держави.

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Він зазначив, що головна місія децентралізації – це ключова реформа місцевого самоврядування. «Ця реформа була побудована по польській моделі. Із залученням найкращих фахівців з ЄС, із використанням того багаторічного досвіду, який є в країнах, які дуже успішно продемонстрували його запровадження, щоб нам в черговий раз не наступати на граблі», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року Верховна Рада прийняла в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.

На нинішній сесії парламенту планується остаточне ухвалення цих конституційних змін.