Порошенко: після змін до Конституції в частині децентралізації інститут голів ОДА буде скасовано

12:38, 03 лютого 2016
Політика
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Після ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації інститут голів обласних державних адміністрацій (ОДА) буде скасовано.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час робочої зустрічі з активом Київської області.

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За його словами, після ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації і відповідного перехідного періоду інститут голів ОДА буде скасовано.

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