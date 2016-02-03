Порошенко: після змін до Конституції в частині децентралізації інститут голів ОДА буде скасовано

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час робочої зустрічі з активом Київської області.

Читайте такожПорошенко розповів про користь від децентралізації

За його словами, після ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації і відповідного перехідного періоду інститут голів ОДА буде скасовано.