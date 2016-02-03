Торговий представник України Наталія Микольська подала у відставку слідом за Абромавичусом

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні я прийняла дуже складне і важливе рішення разом з міністром піти з посади торгового представника України, - написала Микольська. - Ми прийшли змінювати цю країну. Нам багато чого вдалося, але ще більше попереду. Моїм основним завданням було стати адвокатом бізнесу - українських експортерів. І ми виконували його разом, всією командою Міністерства. Міністр - один з найкращих менеджерів, з якими я працювала, і людина з високими моральними цінностями».

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Микольська подякувала представникам бізнесу, який «повірив» у команду, і всіх співробітників. «Я повинна і завершу всі пріоритетні проекти. Ця ситуація не завадить нашій протидії агресії Російської Федерації. Ми переможемо!», - написала Микольська.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра, 4 лютого. Міністр наголосив, що ключовою причиною такого його рішення став конфлікт із заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенко» Ігорем Кононенком.

Наталія Микольська була призначена на посаду торгового представника України навесні 2015 року.