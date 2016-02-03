Слідом за Абромавичусом у відставку подали два його заступники

Про це вони написали на своїх сторінках у соцмережі. "Отримую багато питань, тому хочу підтвердити, що я йду у відставку разом із міністром. А також те, що я повністю підтримую і поділяю кожне слово міністра не тому, що я заступник міністра, а тому, що я відповідальний громадянин і патріот України", - написала Юлія Клименко.

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Також вона відзначила, що можливість подальшої роботи в уряді обговорювалася всередині міністерства, однак цьому заважає стрімке повернення України до старих корупційних схем. "Ми багато обговорювали можливість нашої подальшої роботи в уряді, а також наслідки нашої заяви, розуміючи зовнішню загрозу і чітко усвідомлюючи політичні наслідки. Але ми бачимо, що загрози всередині України і стрімке повернення її до темного минулого часів до Революції гідності, набагато сильніше і будуть мати набагато гірші наслідки для майбутнього України, ніж зовнішні загрози. Ми не можемо постійно жити в болоті, яке гниє", - написала вона.

У свою чергу, Максим Нефьодов на своїй сторінці у соцмережі повідомив про аналогічне рішення. "Друзі, сьогодні я прийняв важке рішення разом із міністром залишити посаду держслужбовця в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Ми багато чого досягли, планів у нас ще більше, але ми бачимо перешкоди, які не дозволяють реалізувати задумане. Я не політик, а менеджер, я на посаді до тих пір, доки там можу приносити більшу користь країні, ніж не на посаді. Цей час минув", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Айварас Абромавичус сьогодні прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра.

У заяві міністра йдеться, що він прийняв це рішення у зв'язку з політичним тиском з боку народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" (БПП), першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка і адміністрації президента.

Айварас Абромавичус був призначений на посаду міністра економрозвитку і торгівлі в грудні 2014 року. До цього призначення він мав 18-річний досвід роботи в інвестиційних компаніях зі штаб-квартирами в Стокгольмі та інших європейських столицях.