У БПП розповіли, коли можна буде звільнити Абромавичуса

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час виступу у парламенті.

Крім того, Луценко заявив, що фракція «БПП» вимагає від прем'єр-міністра Арсенія Яценюка "в місячний термін провести відкриті кадрові конкурси на ТОП-30 державних підприємств, які є головним джерелом корупції в усій країні".

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"Це питання, про яке дебатують так багато і яке лежить у корені заяви Абромавичуса, має бути вирішене керівником уряду у місячний термін. І, зрештою, туди мають прийти не ставленики тих чи інших фракцій, а професіонали, безпартійні, які будуть давати прибутки у державну казну", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі і закликав парламент проголосувати з цього питання вже 4 лютого.

Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка й Адміністрації президента.