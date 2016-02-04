Після розслідування НАБУ або Кононенко позбудеться мандату, або Абромавичус вибачиться - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції «БПП» Юрій Луценко заявив у коментарі журналістам.

Він наголосив, що Національне антикорупційне бюро має встановити «наявність чи відсутність фактів, про які говорив міністр».

«Якщо вони будуть встановлені, то Кононенко позбавиться депутатського мандату, а якщо ні - то Абромавичус вибачиться», - додав Луценко.

Він зазначив, що у декількахвилинній особистій розмові з міністром той визнав, що “особисто на нього Кононенко не тиснув, а приходили якісь депутати від Кононенка”.

Луценко уточнив, що міністр назвав три прізвища народних депутатів, серед яких депутат від «БПП» Віталій Чепинога.

При цьому Луценко пожартував, що тим, хто знає Чепиногу, дуже складно уявити “його агентом Кононенка, який вибиває керівництво державним підприємством”.

Разом з тим Луценко визнав, що ситуація із Кононенком завдає «сильного удару по фракції «БПП».

Він підкреслив, що в антикорупційному законодавстві є стаття щодо використання впливу. За словами Луценка, якщо буде встановлено, що Кононенко чинив тиск на посадових осіб, то фракція ухвалить відповідне рішення.

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“Але позасудових розправ ми не сприймаємо. На відміну від Мартиненка, щодо Кононенка немає жодного паперу, а є просто слова міністра”, - наголосив голова фракції «БПП».

Луценко підкреслив, що депутати від «БПП» хочуть зустрітися із Абромавичусом і поговорити і про його звинувачення на адресу Кононенка, і про роботу міністерства.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус прийняв рішення подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі й закликав парламент проголосувати з цього питання вже 4 лютого.

Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Кононенка й Адміністрації президента.

НАБУ відкрило кримінальне провадження за заявою Абромавичуса.

Сьогодні Чепинога у Facebook написав, що жодного разу не зустрічався особисто з Кононенком.

«З заступником лідера фракції БПП Ігорем Кононенком, як це не дивно, особисто не зустрічався також жодного разу. Правда, бачив… В парламенті… Здалеку…

Діяльністю міністра Абрамовічуса, якщо чесно, сильно не цікавися. Що конкретно він зробив і чого не зробив впродовж свого урядування – понятія нє імєю. Але сочуствую, бо тренд…», - написав він.