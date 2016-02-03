НАБУ завело справу на Кононенка за заявою Абромавичуса

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

"У середу, 3 лютого, детективи НАБУ розпочали перевірку фактів, озвучених міністром економічного розвитку і торгівлі Айварасом Абромавичусом щодо можливого втручання в роботу МЕРТ з боку першого заступника лідера фракції "БПП" Ігоря Кононенка та деяких інших народних депутатів. Відомості внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за статтею 364 (ч.2) КК України "Зловживання владою або службовим становищем", - наголошується у повідомленні.

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У зв'язку з цим сказано, що Абрамовичуса буде найближчим часом запрошено до НАБУ для допиту як свідка щодо фактів, про які він повідомив під час прес-конференції 3 лютого 2016 року.

"НАБУ ретельно перевірить наявні факти, і здійснюватиме усі необхідні слідчі дії з метою якнайшвидшого встановлення істини", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, міністр економічного розвитку і торгівлі України Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра.

Міністр наголосив, що ключовою причиною його звільнення став конфлікт із заступником голови фракції «БПП» Ігорем Кононенком, який «останнім часом зробив дуже багато для того, щоб заблокувати мою роботу і роботу моєї команди».

«Ні я, ні моя команда не готові служити прикриттям для оновлення старих і створення нових схем в інтересах окремих політичних і бізнес-гравців… У мене і моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої корупції або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль над державними грошима», - наголосив Абромавичус.