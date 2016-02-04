Україна виступає за докорінне реформування Ради Безпеки ООН - дипломат

Про це йдеться на сайті Представництва України при ООН з посиланням на заяву Єльченка під час чергової сесії міжурядових переговорів щодо реформування Радбезу ООН.

Український дипломат заявив, що необхідність перегляду основних методів роботи цього органу набула особливої актуальності після того, як Росія порушила суверенітет і територіальну цілісність України та поставила під загрозу безпеку Європейського континенту.

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Крім того, за словами Єльченка, неспроможність Ради Безпеки ООН адекватно відреагувати на військову агресію держави - постійного члена підкреслює необхідність реформування інституту права вето.

За словами Єльченка, Україна виступає за посилення взаємодії між Радою Безпеки і Генеральною Асамблеєю ООН на основі прозорості та відкритості.

Посол України також поінформував, що реформування Радбезу ООН є одним із пріоритетів українського членства у цьому органі.