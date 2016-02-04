НАТО зазнає поразки, якщо РФ завтра почне війну в Балтиці – західні військові аналітики (інфографіка)

Це ключовий висновок військових ігор, проведених аналітичним центром RAND Corp. за участю американських військових офіцерів і цивільних чиновників, пише Європейська правда.

"Висновки військових ігор однозначні: в даний час НАТО не може успішно захищати територію найбільш уразливих країн-членів Альянсу", - йдеться у доповіді.

У серії військових ігор, проведених в період літа-2014 і весни-2015, RAND Corp. моделювала форму і вірогідний результат російського вторгнення в Прибалтику в найближчій перспективі.

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На кількох іграх із залученням широкого кола експертних учасників було визначено, що досягти околиць столиць Естонії або Латвії російські війська зможуть щонайбільше за 60 годин.

Експерти підрахували, що Росія може зібрати 22 батальйони у Західному військовому окрузі, який примикає до Балтійських країн. Цих сил більш ніж достатньо, щоб подолати будь-яку оборону прибалтійських армій.

"Настільки швидка поразка залишить НАТО з обмеженим числом варіантів, і всі вони погані: кривавий контрнаступ, що таїть у собі ризик загострення; нагнітання ситуації, щоб запобігти поразки, як це робилося під час "холодної війни"; або поступитися принаймні тимчасовою поразкою, з невизначеними, але передбачувано катастрофічними наслідками для Альянсу і, до речі, для народу Балтії", - йдеться у доповіді.

НАТО має 12 батальйонів у країнах Балтії, проте сім із них є надзвичайно легкими, у них відсутня тактична мобільність, і вони погано оснащені для боротьби проти броньованого противника. Крім того, НАТО не має в регіоні жодного основного бойового танку.

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Між тим, всі російські частини мають моторизовані, механізовані, або танкові підрозділи. Навіть їх вісім десантних батальйонів оснащені легкою бронетехнікою, на відміну від їхніх американських колег.

По-друге, Росія володіє перевагою в тактичній і оперативній вогневій підтримці. Російський бойовий порядок включає в себе десять артилерійських батальйонів (три оснащені ствольною артилерією і сім кількома ракетними установками).

НАТО не має самостійних вогневих підрозділів взагалі, і кілька підрозділів, які братимуть участь у боротьбі, слабо забезпечені військовою артилерією.

По-третє, легкі підрозділи НАТО не мають швидкої маневреності і це означає, що вони будуть оточені, якщо російські військові до цього прагнутимуть. За великим рахунком, піхота НАТО не змогла б успішно відступити і була б знищена на місці.

Нарешті, авіація НАТО могла завдати суттєвих втрат наступаючим російським військам, однак без належної підтримки сухопутних військ уповільнити наступ буде майже неможливо.

Водночас експерти підкреслюють, що уникнення такої катастрофічної невдачі не вимагає титанічних зусиль від НАТО.

Для недопущення швидкого захоплення Прибалтики буде достатньо близько семи бригад, у тому числі трьох танкових, які будуть підтримуватися авіацією.

Щорічні витрати на таку політику стримування склали б близько $2,7 млрд. Експерти відзначають, що це велика сума, але вона значно менша в порівнянні із потенційними витратами, на які доведеться піти НАТО у разі провальної тактики із захисту своїх найбільш вразливих країн.