Яценюк запропонував Раді висловити недовіру Кабміну в разі непідтримки його дій

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він заявив, що в Україні дійсно парламентсько-президентська республіка.

Він зазначив, звертаючись до депутатів: “У вас є конституційне право внести до парламенту резолюцію недовіри Кабміну. Будь ласка, скористайтесь цим правом - поставте на голосування питання про недовіру уряду”.

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“Якщо це набере голоси, ми з честю і гордістю передамо новому складу Кабміну відповідні повноваження. Зробіть цей крок - це буде ваша відповідальність. А зараз ми виконуємо свою відповідальність”, - зазначив Яценюк, відповідаючи на запитання щодо необхідності відставки уряду.