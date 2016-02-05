Яценюк запропонував Раді висловити недовіру Кабміну в разі непідтримки його дій
11:07, 05 лютого 2016Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує Верховній Раді внести резолюцію про недовіру Кабінету міністрів у разі непідтримки дій уряду.
Яценюк готовий скласти повноваження у разі непідтримки дій його уряду / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він заявив, що в Україні дійсно парламентсько-президентська республіка.
Він зазначив, звертаючись до депутатів: “У вас є конституційне право внести до парламенту резолюцію недовіри Кабміну. Будь ласка, скористайтесь цим правом - поставте на голосування питання про недовіру уряду”.
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“Якщо це набере голоси, ми з честю і гордістю передамо новому складу Кабміну відповідні повноваження. Зробіть цей крок - це буде ваша відповідальність. А зараз ми виконуємо свою відповідальність”, - зазначив Яценюк, відповідаючи на запитання щодо необхідності відставки уряду.
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