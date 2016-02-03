Яценюк запевнив, що уряд готовий відзвітувати в Раді, попри відставку "деяких міністрів"

"Кабінет міністрів працює, ми будемо виконувати програму роботи Кабінету міністрів. Ми будемо проводити реформи, захищати членів нашої команди, ми будемо вимагати розслідувань фактів зловживань, корупції, політичного тиску, будемо звертатися в антикорупційні органи, - сказав Яценюк. - Незважаючи на всі труднощі і критику, незважаючи на всі команди, які будуть проти уряду і курсу реформ, будемо далі працювати, як ми це робили упродовж останніх 24 місяців. Ми в очікуванні звіту Кабінету міністрів у Верховній Раді України".

Яценюк наголосив, що міністри відчувають постійний політичний тиск, який вже змусив ряд міністрів написати заяви про відставку.

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"Ми працюємо, можливо, помиляємося, але ми працюємо, - сказав глава уряду. - Моя позиція така: ми далі будемо боротися і працювати. Якщо когось це не влаштовує з народних депутатів чи фракцій, вони мають право зібрати 150 голосів, піти в парламент, поставити резолюцію недовіри Кабміну, знайти більшість і взяти на себе всю повноту відповідальності. Ми будемо поважати це рішення демократичного парламенту. Але хто йде на ці кроки, теж повинен розуміти відповідальність за наслідки таких кроків".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, міністр економічного розвитку і торгівлі України Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра.

Міністр наголосив, що ключовою причиною його звільнення став конфлікт із заступником голови фракції "БПП" Ігорем Кононенком, який "останнім часом зробив дуже багато для того, щоб заблокувати мою роботу і роботу моєї команди".

"Ні я, ні моя команда не готові служити прикриттям для оновлення старих і створення нових схем в інтересах окремих політичних і бізнес-гравців… У мене і моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої корупції або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль над державними грошима", - наголосив Абромавичус.