Яценюк назвав принципи, за якими урядова команда готова продовжити працювати

Про це він сказав у програмі "10 хвилин з прем’єр-міністром", повідомляє прес-служба Кабміну.

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За словами Яценюка, перший принцип - це відсутність політичного тиску і політичної корупції.

"Кожен міністр, який призначений урядовою коаліцією, несе всю повноту відповідальності за свою галузь і за ту політику, яку він визначає в галузі. Жодна з політичних фігур чи жоден бізнесмен, який має власні інтереси, не має права тиснути на міністра і змушувати його приймати ті рішення, які суперечать політиці міністра і інтересам України", - наголосив Яценюк.

"Більше ніяких політичних квот в органах державної влади і управління. Жодних політичних і бізнес-інтересів у керівництві державних компаній і державних банків", - додав він.

Другий принцип – це "повна нетерпимість до корупції - як політичної, так і економічної".

"Будь-які призначення у державні компанії будуть здійснюватися виключно через незалежний номінаційний комітет. І 60 найбільших державних компаній отримають нових і незалежних керівників. Незалежних як від політичних фракцій і партій, так і від бізнес-груп і бізнес-еліт", - підкреслив прем’єр.

При цьому він наголосив, що в 2016 році в Україні повинна розпочатися "чесна і прозора приватизація".

"На приватизацію повинен бути виставлений Одеський припортовий завод, компанія "Центренерго", інші енергетичні компанії", - уточнив він.

"Парламент повинен ухвалити закон, який дає можливість стратегічному інвестору на публічному і чесному прозорому конкурсі придбати державні об'єкти з тією метою, щоб залучити іноземні інвестиції, створити нові робочі місця, модернізувати українську економіку і позбавити державні компанії політичного впливу і статусу годувальниць для тих чи інших політичних партій і сил", - підкреслив Яценюк.

Третій принцип, наголосив він, – це принцип "повної прозорості діяльності керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та народних депутатів України".

"Ми повинні побороти телефонне право та будь-які спроби тіньових домовленостей за лаштунками прозорої української політики", - підкреслив глава уряду.

Для цього, повідомив Яценюк, Кабінет міністрів приймає рішення про запровадження Кодексу етичної поведінки державного службовця та вносить до Верховної Ради Кодекс доброчесності політичного діяча.

"Ці рішення передбачають обов’язковість фіксації всіх зустрічей та перемовин політичних діячів та керівників органів державної влади в Україні", - сказав він.

Четвертий принцип – принцип відповідальності.

"Це означає, що уряд виконує свою частину роботи як виконавча гілка влади. Але український парламент голосує за ті закони, які необхідні для проведення реформ в країні, і довіряє уряду, який він сформував. І допомагає уряду змінювати країну і проводити правильні рішення для України", - наголосив Яценюк.

П’ятий принцип, підкреслив він, - це принцип розподілу влад.

"Президент України є главою України. І Кабінет міністрів відповідальний перед президентом", - сказав він.