Шокін: Я генпрокурор лише один рік, сподіваюся, що останній

Про це він заявив в інтерв'ю "Подробицям" на телеканалі Інтер ввечері 7 лютого.

Коментуючи питання про те, чи може генпрокурор бути незалежним в Україні, Шокін заявив, що "потрапив на посаду випадково", при цьому висунув президенту Петру Порошенку вимогу, передає Українська правда.

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"Перше - я буду призначати прокурорів областей і усіх заступників сам. Він погодився. За цей рік (на посаді) я не привів жодної людини до президента - ні прокурора, ні свого заступника, він навіть не знає, кого я призначаю", - заявив Шокін.

"Чи є це незалежністю? ... Це дуже важливо", - додав він.

При цьому він зазначив, що йому "надходили певні пропозиції, дзвінки від перших осіб".

"Але так ніколи не робив президент", - уточнив Шокін.

Разом з тим генпрокурор пригадав, як після свого призначення на посаду мав задум про реформу прокуратури та "чисто випадково познайомився з Давідом Сакварелідзе і він мені сподобався".

"І я йому запропонував піти до мене заступником саме з питань реформи", - заявив Шокін, ствердно відповівши на питання, чи він його "привів" у ГПУ.

"Ніхто не нав'язував, не примушував, а саме я попросив прийти до мене заступником", - додав він.

На питання про стосунки із Сакварелідзе, який заявляв, що у ГПУ саботують проведення реформ, Шокін заявив: "Я б не звав його, якби не хотів реформ. Окрім того я дав йому усі повноваження, які має заступник генпрокурора".

"У мене з Давидом чудові стосунки - були, є, і сподіваюся будуть", - заявив Шокін.

Коментуючи питання, чи отримував він колись хабарі, Шокін з посмішкою зазначив: "Я генпрокурор лише один рік, сподіваюся, що останній".

"Усе моє життя пов'язано зі слідством, повністю. А слідчим хабарів не дають", - зазначив генпрокурор.