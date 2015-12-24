Сакварелідзе ініціює передачу функцій з відбору співробітників в органи прокуратури неурядовим та міжнародним організаціям

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сакварелідзе написав у Facebook. Він зазначає, що 15 грудня розпочали роботу нові місцеві прокуратури, створення яких було першим етапом реформування органів прокуратури України. У зв'язку з цим Сакварелідзе вирішив поділитися деякими висновками, зробленими ним особисто і «всією нашою командою» з урахуванням отриманих вже результатів, недоліків і позитивних моментів.

«Щоб упередити усі ризики, мінімізувати будь-який вплив самої системи та політичних сил на подальший процес реформування, я хотів би публічно виступити з ініціативою про повну передачу функцій з відбору співробітників на керівні та рядові посади в регіональних прокуратурах та ГПУ українським неурядовим та міжнародним організаціям», - заявив Сакварелідзе.

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Він також зазначає: «Ми готові вже зараз почати консультації з усіма учасниками і партнерами реформаторських процесів в Україні та передати фактично всі важелі прийняття рішень міжнародній раді діючих американських, європейських і канадських прокурорів під егідою міжнародної допомоги Україні на перехідний етап, щоб забезпечити повну прозорість і незаангажованість».

Як написав Сакварелідзе, безумовно, для успішної реалізації цієї ініціативи необхідна підтримка і воля всіх, хто тим чи іншим чином причетний до процесу реформування органів прокуратури або має на нього вплив.

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Він наголошує на важливості того, що зараз у прихильників реформ в прокуратурі набагато більше партнерів в системі, ніж рік тому. Сакварелідзе дякує всім, хто не побоявся взяти участь у «дуже ризикованому і хворобливому процесі і, незважаючи ні на що, не втратив віри в можливість і реальність змін».

«Від імені нашої команди хочу запевнити всіх у тому, що ми готові якісно забезпечити належну реалізацію наступних етапів реформування органів прокуратури України», - підкреслив він, додавши, що, незважаючи на всі плюси і мінуси процесу, постійне протистояння з антиреформаторськими силами, вдалося зрушити справу з «мертвої точки».