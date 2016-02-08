Шокін: Ніхто з західних політиків не говорив президенту, щоб мене зняли

Про це сам Шокін заявив в інтерв'ю "Подробностям" на телеканалі Інтер 7 лютого.

"Наскільки я знаю, ніхто з західних політиків не говорив президенту, щоб мене зняли. Мені президент теж про це не говорив, що йому хтось говорив про моє звільнення", - цитує Шокіна Українська правда.

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"В Одесі посол США Джеффрі Пайєтт - а потім опублікували та спотворили його виступ, - начебто про це говорив. Але потім з'ясувалося, що він такого не казав, а казав навпаки - "я хочу працювати з Шокіним, бажаю йому успіхів", - додав він.

При цьому Шокін додав, що це "вигідно тим силам, які не хочуть, щоб в Україні були закон і демократія".

Як повідомляв УНІАН, 21 січня в ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що Державний департамент США розглядає можливу відставку генерального прокурора Віктора Шокіна як одне з важливих свідчень результативної боротьби з корупцією в Україні. Зокрема, зовнішньополітичне відомство США дало владі України чітко зрозуміти, що прив'язує надання кредитних гарантій у розмірі 1 мільярда доларів до відставки Шокіна.