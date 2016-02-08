Абромавичус підтвердив достовірність опублікованої скандальної переписки з Пасішником

Про це Абромавичус заявив журналістам перед допитом у Національному антикорупційному бюро України, передає "Громадське".

"У мене у телефоні є багато цікавої інформації, тому я ним дуже дорожу, я хвилювався за цілісність деяких даних, тому про всяк випадок відправив Сергію Лещенку, якому довіряю, цей скріншот", – сказав голова Мінекономіки.

За його словами, ці докази він представить на допиті в НАБУ.

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"Є свідчення про те, що деякі політики тиснуть на призначення на ключові позиції як у державних компаніях, так і на заступників міністрів, у тому числі МЕРТ, тому ми повинні конструктивно поспілкуватися з НАБУ. Ми принесли все, що в нас є, – скріншоти та інші речі", – додав міністр.

Нагадаємо, скандальну переписку голови МЕРТ Айвараса Абромавичуса і виконавчого директора "Нафтогазу" Андрія Пасішника у своєму блозі опублікував сьогодні нардеп Сергій Лещенко. На скріншоті видно, що під час переписки Пасішник писав Абромавичусу, що пропозиція стати заступником міністра йому "надійшла від команди Петра Олексійовича (Порошенка – Ред.)".