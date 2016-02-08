Скандальну переписку Абромавичуса з Пасішником опублікували (фото)

Скандальну переписку голови МЕРТ Айвараса Абромавичуса і виконавчого директора "Нафтогазу" Андрія Пасішника у своєму блозі на "Українській правді" опублікував нардеп Сергій Лещенко.

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На скрін-шоті видно, що під час переписки Пасішник писав Абромавичусу, що пропозиція стати заступником міністра йому "надійшла від команди Петра Олексійовича (Порошенка – ред.)".

"Мене запрошував до себе Кононенко. Сказав, що з прем'єром вони погодили", - написав Пасішник Абромавичусу.

Лещенко припускає, що необхідність призначити Пасішника в Кабмін була викликана "надмірною самостійністю" керівництва державної компанії "Укргазвидобування". Ця компанія раніше була одним з головних джерел доходу для впливових депутатів з групи "Воля народу", голосами яких часто користувалася президентська фракція в Раді.

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"Главою компанії став непов'язаний з "Волею народу" Олег Прохоренко, а його першим заступником – Олександр Романюк, які почали "чистку" в компанії, що за півроку дозволило заощадити півмільярда тільки на закупівлях. Нові менеджери почали розривати депозит з банком Москаленка-Єремеєва, скасували поставки обладнання за завищеними цінами, а минулого тижня розірвали договори про спільну діяльність", - пише Лещенко.

"Ціною подальшої участі "Волі народу" в ролі неформального члена коаліції мала стати поява близької їм людини у сфері контролю над "Укргазвидобуванням". Такою людиною і є заступник голови правління "Нафтогазу", колишній помічник Єремеєва і екс-співробітник підприємств групи "Континіум" Андрій Пасішник", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого, міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра, 4 лютого. Міністр підкреслив, що ключовою причиною його відходу з поста міністра став конфлікт із заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігорем Кононенком.

Нагадаємо, раніше народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Лещенко розповів, що приводом для відставки Абромавичуса стало, зокрема, нав'язування йому в заступники Сергія Пинькаса, донедавна обіймав посаду першого заступника генерального директора державного концерну "Укроборонпром". За словами Лещенка, лобіювання цього питання йшло з боку секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

Крім того, повідомлялося, що в заступники міністра мітив і виконавчий директор і в.о. заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Пасішник, якого лобіював перший заступник голови фракції БПП в Раді Ігор Кононенко. Сам Пасішник визнав, що пропонував Абромавичусу свою кандидатуру, проте отримав з його сторони відмову, оскільки "ця посада виключно під оборонний комплекс". Андрій Пасішник – виконавчий директор НАК "Нафтогаз України", наближений до парламентської групи "Воля народу."