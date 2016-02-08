Абромавичус після допиту анонсував ще один візит до НАБУ цього тижня

Про це він повідомив після завершення першого допиту в НАБУ, який тривав понад дві години, повідомляє радіо "Свобода". "Ми домовились на цьому тижні ще зустрітись. Це залежить від того, як швидко я зберу матеріал, про який ми говорили", – сказав Айварас Абромавичус.

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Він сказав, що планується щонайменше три зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Айварас Абромавичус подав у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України, назвавши ключовою причиною звільнення конфлікт із першим заступником керівника фракції БПП Ігорем Кононенком, який, за словами Айвараса Абромавичуса, намагається розставити своїх людей у міністерстві і на підконтрольних йому підприємствах, щоб контролювати грошові потоки.

Кононенко назвав ці звинувачення спробою перекласти відповідальність за невдачі в роботі міністерства і запропонував Абромавичусу пройти поліграф.

НАБУ відкрило кримінальне провадження у зв’язку із заявами Айвараса Абромавичуса. Сьогодні близько двох годин тому Абромавичус приїхав до НАБУ для надання свідчень.