Глава НАБУ обіцяє "плідно попрацювати" з Абромавичусом, а потім допитати Кононенка

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник обіцяє, що НАБУ повинно «плідно попрацювати» з міністром економічного розвитку і торгівлі Айварасом Абромавичусом, який зараз дає свідчення у справі за заявою про тиск на нього з боку народного депутата від «БПП» Ігоря Кононенка, а потім уже допитати самого Кононенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Києві.

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Відповідаючи на запитання, коли передбачається допит Кононенка, Ситник заявив, що якщо б мав бажання «розпіарити роботу НАБУ, то можливо і сьогодні, але для того, щоб людині ставити питання, їх потрібно спочатку сформулювати».

«Для того, щоб сформулювати питання, ми повинні плідно попрацювати з Айварасом Абромавичусом, який зараз дає показання», - додав Ситник.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка та Адміністрації президента.

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НАБУ відкрило кримінальне провадження за заявою Абромавичуса.

Вчора, 8 лютого, Абромавичус приходив на допит у НАБУ.

Раніше сьогодні Ситник заявив, що допит Абромавичуса продовжиться завтра, 10 лютого. За його словами, зараз проходить детальний допит заявника у справі. Він також не виключив оприлюднення фрагментів відеозапису допиту міністра.