Кононенко просить НАБУ провести очну ставку з Абромавичусом

Про це сам Кононеко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні я звернувся з клопотанням до Національного Антикорупційного бюро України, в якій попросив слідство провести очну ставку як з міністром економічного розвитку Айварасом Абромавичусом, так і з іншими особами, причетними до його звинувачень. Також у клопотанні наголосив, що готовий дати дозвіл щодо доступу до моїх “можливих” спілкувань та СМС-листування з паном міністром", - написав Кононенко.

"Як ви вже знаєте, я закликав пана Абромавичуса разом зі мною пройти відкрите тестування на поліграфі. На жаль, поки відповіді від нього немає. Хоча тестування на поліграфі не є розповсюдженою практикою, проте у цій справі, зважаючи на її значний резонанс, такий крок був би дуже доречним", - зазначив депутат.

Сьогодні я звернувся з клопотанням до Національного Антикорупційного бюро України, в якій попросив слідство провести очн... Опубликовано Igor Kononenko 8 февраля 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Айварас Абромавичус подав у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України, назвавши ключовою причиною звільнення конфлікт із першим заступником керівника фракції БПП Ігорем Кононенком, який, за словами Айвараса Абромавичуса, намагається розставити своїх людей у міністерстві і на підконтрольних йому підприємствах, щоб контролювати грошові потоки.

Кононенко назвав ці звинувачення спробою перекласти відповідальність за невдачі в роботі міністерства і запропонував Абромавичусу пройти поліграф.

НАБУ відкрило кримінальне провадження у зв’язку із заявами Айвараса Абромавичуса. Сьогодні близько двох годин тому Абромавичус приїхав до НАБУ для надання свідчень.