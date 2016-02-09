Прес-секретар Гройсмана пояснив, чому перенесли засідання Ради коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам прес-секретар голови Верховної Ради Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук після того, як стало відомо, що скасовано засідання, яке мало розпочатися о 15.00.

“Лідери фракцій коаліції перенесли свою зустріч. Очевидно, причина в цьому, оскільки необхідні додаткові консультації всередині фракцій”, - сказав Столярчук.

Читайте такожЛуценко: Три фракції не бачать Яценюка прем'єром, у коаліції - політична криза

На уточнююче запитання він відповів, що час проведення засідання буде визначено пізніше.

Водночас Столярчук припустив, що про сьогоднішній день вже не йдеться.

Він також не зміг уточнити, з чиєї ініціативи було перенесено засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання Ради коаліції, яке повинне було початися о 15.00, скасовано.