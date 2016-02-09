Сьогоднішню раду коаліції скасували

Як передає кореспондент УНІАН, журналістам, які чекають на учасників засідання в будівлі парламенту, про це повідомив представник охорони.

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Пізніше цю інформацію підтвердили представники прес-служб кількох фракцій коаліції.

Поки не відомо про причини скасування засідання, а також, коли відбудеться наступне засідання.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 лютого, відбулося засідання Ради коаліції, після якого лідер фракції «БПП» Юрій Луценко заявив, що три фракції не бачать прем'єр-міністром Арсенія Яценюка, і в коаліції - політична криза.

На Раді коаліції фракції підтримали пропозицію голови ВР Володимира Гройсмана підготувати на сьогодні план дій щодо недопущення дестабілізації в Україні.

Також раніше сьогодні представник фракції "Народний фронт" у Раді коаліції Олена Ледовських заявила, що на засіданні Ради коаліції планується розгляд загальних правил взаємодії між парламентською коаліцією, урядом і президентом України.