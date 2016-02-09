Прокуратура долучила до справи Корбана кардіограму іншої людини – адвокат

Про це кореспонденту УНІАН заявив один із адвокатів Корбана Олексій Шевчук.

“Колегія суддів (Апеляційного суду Києва) вчергове з'ясувала, що прокуратура підклала до матеріалів справи по Корбану кардіограму іншої людини, особи 1988 року народження, та видала її за кардіограму Корбана. Очевидно, що має місце службове підроблення та кримінальний злочин з боку прокурорів, що беруть участь у судовому засіданні”, - заявив Шевчук.

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Він також додав, що цю кардіограму видали за кардіограму, яку нібито робили Корбану після проведення стентування в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова перед відправленням його до Дніпровського районного суду Києва.

Довідка УНІАН.Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляції 5 січня.