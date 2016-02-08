Суд у справі Корбана сьогодні допитав трьох свідків-медиків

Як передає кореспондент УНІАН, свідчення дали двоє медиків - головний лікар та лікар-діагност “Клініки сімейної медицини” Дніпропетровська, а також кардіолог з Національного Інституту судинної хірургії імені М. Амосова, в якому Корбану проводили стентування.

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Головні розбіжності у показах дніпропетровських лікарів та кардіолога з Інституту полягають в тому, що дніпропетровські лікарі вважають стентування хірургічною операцією, після якої пацієнту потрібно тривала - до 14 днів реабілітація. Лікар з Інституту імені Амосова стверджує, що стентування є медичною маніпуляцією, і в разі відсутності ускладнень на період реабілітації потрібно не більше доби.

Після цього в суді оголосили перерву до 11.00 9 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Розгляд апеляції розпочався 5 січня.