Адвокат називає абсурдним рішення Апеляційного суду за скаргою на арешт Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сухов заявив сьогодні в коментарі журналістам по завершенню судового засідання.

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За його словами, Апеляційний суд фактично визнав незаконним рішення Дніпровського районного суду. “Але фактично Апеляційний суд заднім числом заарештував Корбана, визнавши незаконним рішення судді Чауса. Виникає питання: на яких підставах Корбан утримувався під вартою? Тоді фактично Апеляційний суд узаконив тримання під вартою Корбана. Це повний абсурд”, - сказав Сухов, зазначивши, що з таким рішенням суду він вперше зіткнувся за свою практику.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, Апеляційний суд Києва виніс рішення, яким залишив Корбана під вартою, лише на два дні скоротивши йому термін арешту - з 25 лютого на 23 лютого.

Зокрема, Апеляційний суд скасував ухвалу судді Дніпровського райсуду столиці Миколи Чауса про зміну запобіжного заходу політику з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 25 лютого, але постановив нову, якою визначив строк арешту Корбана до 23 лютого.

Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту.